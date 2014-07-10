Работы по газификации Нижнего Тагила превратились в бедствие для жителей Черемшанки (ФОТО)

В редакцию TagilCity.ru обратилась пользовательница Нина, проживающая в Нижней Черемшанке. Тагильчанка поделилась своей проблемой:

Хочу поделиться нашей проблемой, которая возникла после работ по проведению газа к домам. Подрядчики неизвестной нам фирмы начали земляные работы в середине мая этого года по улице Высотная. В начале июня прекратили работы, оставили после себя незакопанную большую траншею, которая после дождя наполняется выше краев водой. Вода идёт под дом, в огород. Больше всех пострадала восьмидесятилетняя жительница дома по ул. Высотная д.10. Произошли разрушения фундамента дома, подмыло печь, разрушило овощную яму, пострадали садовые посадки. Жители обращались к депутату Щетникову, который обещал засыпать щебнем участки, где проводились работы. В данный момент ничего не было сделано.

Более того, Нина предоставила фотографии того, что происходит в их огородах после сильных дождей. Положение, действительно, плачевное, учитывая, что справляться с этими проблемами приходится еще и 80-летней женщине. Она вынуждена откачивать воду круглосуточно.

Нина рассказала TagilCity.ru, что в доме пенсионерки овощная яма отныне непригодна для хранения продуктов, в подполье оползли стены, а дожди окончательно размыли дорогу к дому.

Со своей проблемой жители обращались в администрацию города, где, как известно, заявления регистрируют и обещают рассматривать в течение месяца. Полученная информация городским порталом TagilCity.ru также передана ответственным лицам в администрацию Нижнего Тагила для дальнейшего рассмотрения.