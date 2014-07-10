В МФЦ Нижнего Тагила новая услуга: теперь регистрируют предпринимателей и юрлиц

Новый сервис многофункционального центра позволит заявителю в кратчайшие сроки и без волокиты получить свидетельство государственной регистрации, коды статистики и сведения о регистрации во внебюджетных фондах. Это уже вторая комплексная услуга, которая начала действовать в тагильских МФЦ. Первая – оформление и выдача загранпаспорта – пользуется спросом у тагильчан, по словам Татьяны Старинской, с апреля 2014 года, сообщает пресс-служба Администрации.

В данный момент в многофункциональных центрах в Ленинском и Дзержинском районах города доступны 11 муниципальных услуг. Тагильчане, например, могут подать заявление на зачисление детей в детские сады или предоставление субсидий на оплату жилых помещений и жилищно-коммунальных услуг, обратиться за социальными выплатами молодым семьям на приобретение жилья. Ожидается, что к середине 2015 года каждый МФЦ будет оказывать не менее 70 государственных и муниципальных услуг.

Но открыть свой собственный бизнес или даже наладить процесс оказания услуг - это только половина дела, требуется найти клиентов, которым оказываемые услуги необходимы. Хорошо, когда бизнес уникален - в таком случае клиентура постепенно наберется сама, но когда приходится конкурировать с десятками аналогичных предприятий, только реклама и связи с общественностью помогут удержаться «на плаву» и найти своё место на рынке. Что же говорить об укрупнении производства, только мощные рекламныве технологии способны резко повысить интерес к оказываемым услугам или выпускаемой продукции.