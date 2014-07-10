В Нижнем Тагиле потренировались ликвидировать массовые беспорядки в УИС (ВИДЕО)
Накануне состоялись совместные учения полицейских и сотрудников ГУФСИН по отработке взаимодействия при ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на территории пенитенциарного учреждения. Мероприятие было органзовано на базе ИК № 12 в районе станции Сан-Донато около Нижнего Тагила.
В ходе показного занятия сотрудники сводного отряда Екатеринбургской оперативной зоны в условиях, максимально приближенных к боевым, демонстрировали проведение специальной операции по подавлению массовых беспорядков в учреждении и освобождению заложника, захваченного, по легенде, сбежавшими из
колонии преступниками.
Организаторы учебно-методических сборов при проведении показного занятия использовали актуальный опыт возникновения массовых беспорядков в УИС. Фигуранты из числа самих сотрудников сыграли свою роль, максимально «противодействовуя» силам правопорядка, передает пресс-служба МВД по Свердловской области.
Фотографии с сайта МВД по Свердловской области
Стрельба производилась холостыми патронами, происходили реальные рукопашные схватки, использовались специальные средства, свето-шумовые гранаты.
В качестве взаимодействующих органов в учениях приняли участие бойцы офицеры нижнетагильского ОМОН и бронетехника 12 отряда специального назначения внутренних войск, дислоцированного в Нижнем Тагиле. Руководил учениями – начальник ФКУ ИК-12 подполковник внутренней службы Дмитрий Григорьев.
Все участники показного занятия продемонстрировали высокий уровень боевой слаженности и профессиональной подготовки.
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