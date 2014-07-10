В Нижнем Тагиле прошел субботник на роднике «Муринский» (ФОТО)
10 июля 2014, 09:40Общество
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Вчерашним днем в одном из любимейших мест жителей Нижнего Тагила - на Муринских прудах – прошел субботник. Организатором стал отдел по экологии и природопользованию Администрации города. Кстати, в нашем городе этот родник стал первым источником нецентрализованного водоснабжения, обустроенный в рамках программы «Родники» еще в 2002 году.
Активное участие в субботнике приняли специалисты отдела по экологии и природопользованию и казаки куреня «Отрадный» некоммерческой организации Хуторского казачьего общества «Хутор Георгиевский». Они привели территорию возле родника в надлежащее состояние – была скошена трава, убран мусор, который оставляют нерадивые тагильчане и гости города.
Также родник «Муринский» взят под надежную опеку казаков. Добавим, что этот источник на сегодняшний день очень востребован жителями Гальяно-Горбуновского массива, сообщает официальный сайт города.
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Фотографии с официального сайта города
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