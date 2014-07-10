В Нижнем Тагиле прошел субботник на роднике «Муринский» (ФОТО)

Активное участие в субботнике приняли специалисты отдела по экологии и природопользованию и казаки куреня «Отрадный» некоммерческой организации Хуторского казачьего общества «Хутор Георгиевский». Они привели территорию возле родника в надлежащее состояние – была скошена трава, убран мусор, который оставляют нерадивые тагильчане и гости города.