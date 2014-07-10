В России вернули «зимнее время». Переводим стрелки 26 октября

В результате предлагается осенью вернуться на час назад, в «зимнее время», и уже там зафиксироваться и отказаться от часового перехода на летнее-зимнее время, - пояснил член комитета верхней палаты по экономической политике Антон Беляков, являющийся одним из авторов инициативы.

В документе сформированы 11 часовых зон, границы которых были определены с учетом границ субъектов РФ. Федеральные законодатели при этом максимально учли мнение субъектов.

Точка отсчета - московское время, которое соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени РФ UTC +3 часа, в то время как сейчас действует - UTC + 4 часа.

Первая зона - московское время минус 1 час. Сюда вошла только Калининградская область.

Самая крупная зона - московское время: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Калмыкия, Карачаево- Черкесская Республика, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Татарстан, Чечня, Чувашия, Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, а также города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Ненецкий автономный округ.

В третью часовую зону (Москва плюс один) включены Удмуртская Республика и Самарская область.

В четвертую часовую зону (Москва плюс два) записаны Республика Башкортостан, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В пятой часовой зоне (плюс три) - Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская область, Омская и Томская области.

Шестая часовая зона (плюс четыре) охватывает Тыву, Хакасию, Красноярский край и Кемеровскую область.

В седьмой часовой зоне (плюс пять) - Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область.

В восьмую часовую зону (плюс шесть) включена большая часть районов Республики Саха, в том числе город республиканского значения Якутск, а также Амурская область.

В девятую (плюс семь) - Республики Саха - Верхоянский, Оймяконский и Усть-Янский, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, ряд районов Сахалинской области, в том числе город областного значения - город Южно-Сахалинск и Еврейская автономная область.

В десятую часовую зону (плюс восемь) тоже вошли несколько районов Республики Саха и Северо-Курильский район Сахалинской области.

Наконец, в одиннадцатой часовой зоне (плюс девять) - Камчатский край и Чукотский автономный округ.

Правда, Камчатка ранее отказалась от «зимнего времени» из-за дополнительного светового часа.

Договоренность о том, что Камчатский край не будет переходить на «зимнее время» была достигнута накануне в ходе встречи депутатов с представителями общественности и властями Камчатки.