Ювелирный салон Юline торжественно вручил подарки победителям фотоконкурса на TagilCity.ru! (ФОТО)

Девушки со всего Нижнего Тагила публиковали фотографии, на которых они демонстрируют ювелирные украшения в самом салоне. И, надо сказать, каждая из них сделала это на десять баллов из десяти.

Но победительниц всего пять – по результатам голосования и по решению жюри. И сегодня в салоне Юline состоялось торжественное награждение участниц. Они, напомним, боролись за ювелирные украшения на общую сумму 10 тысяч рублей. Правда, за своими подарками в конце рабочей недели смогли выбраться только две девушки, но остальные победительницы обязательно получат украшения в любое удобное для них время.

На фото Елена №8 и Светлана № 29

Повод такого масштабного праздника самый что ни на есть замечательный – День рождения Юline. Сладкая вата, веселые джамперы, зажигательный ведущий и ритмичные музыканты подняли настроение всем прохожим, даже несмотря хмурую на погоду.

Городской портал TagilCity.ru от души поздравляет своего партнера ювелирный салон Юline с Днем рождения! Желаем успехов в бизнесе, ярких и щедрых клиентов!