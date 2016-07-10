Музей на 18-метровой глубине откроют в Березовском через два года
В Березовском находится первое в мире и единственное в России месторождение уникального минерала под названием крокоит. Через два года на его месте планируется открыть музей на глубине почти 20 метров.
В настоящее время специалисты осторожно чистят проходы шурфа, окруженного хрупким минералом. Интересно, что в свое время уникальный крокоит не понравился ни ювелирам – за то, что мутнеет при свете, ни промышленникам – за то, что слишком хрупок. Однако он очень красив, и его россыпи под землей смотрятся очень эффектно.
Туннель будет обустроен для неподготовленных туристов. Здесь будут широкие проходы, насколько позволит технология, а также будет проведен свет. Сам минерал будет спрятан за ударопрочным стеклом, чтобы уберечь туристов от соблазна отломить кусочек. Экспозиция будет расположена на 100 квадратных метрах.
Добавим, что организаторы приложат все усилия, чтобы уникальный подземный музей был включен в «Самоцветное кольцо Урала».
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