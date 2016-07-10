Музей на 18-метровой глубине откроют в Березовском через два года

В настоящее время специалисты осторожно чистят проходы шурфа, окруженного хрупким минералом. Интересно, что в свое время уникальный крокоит не понравился ни ювелирам – за то, что мутнеет при свете, ни промышленникам – за то, что слишком хрупок. Однако он очень красив, и его россыпи под землей смотрятся очень эффектно.