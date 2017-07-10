25 новых квартир получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга разместила на портале госзакупок заявки на покупку 25 квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Аукционы состоятся 31 июля.

Площадь их должна быть 54-79 кв. м., обязательна исправность сетей в доме. Также дом должен иметь не менее трех этажей и находиться в черте города, сообщает «Уралинформбюро». Всего запланировано закупить 14 двухкомнатных и 11 трехкомнатных квартир.