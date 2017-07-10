25 новых квартир получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья в Екатеринбурге
10 июля 2017, 14:25Общество
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Из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области выделено 84 млн 112 тысяч рублей на приобретение 25 квартир для расселения из ветхого и аварийного жилья.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэрия Екатеринбурга разместила на портале госзакупок заявки на покупку 25 квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Аукционы состоятся 31 июля.
Получить жилье екатеринбуржцы смогут в течение 20 дней после даты заключения договоров. К квартирам предъявляются определенные требования.
Площадь их должна быть 54-79 кв. м., обязательна исправность сетей в доме. Также дом должен иметь не менее трех этажей и находиться в черте города, сообщает «Уралинформбюро». Всего запланировано закупить 14 двухкомнатных и 11 трехкомнатных квартир.
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