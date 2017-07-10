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Дело о безвестном исчезновении Александра Чумарина в Нижнем Тагиле передано в Следственный комитет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дело о безвестном исчезновении Александра Чумарина в Нижнем Тагиле передано в Следственный комитет

10 июля 2017, 17:25ОбществоПавел Щербина
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