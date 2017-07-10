Дело о безвестном исчезновении Александра Чумарина в Нижнем Тагиле передано в Следственный комитет

Материалы дела об исчезновении Александра Чумарина были переданы полицией следственному комитету в соответствии с действующими законодательными нормами, которые предписывают этому ведомству заниматься делами о пропаже людей.

Действующими положениями предусмотрено, что безвестные исчезновения рассматривает Следственный комитет, если имеются признаки длительного отсутствия. Потому дело было передано нам. Материал сейчас находится у нас в производстве. Срок доследственной проверки продлён до 30 суток. Решение будет принято по её результатам рассказал журналистам TagilCity.ru зам. начальника Следственного отдела по Ленинскому району Сергей Соседков.

Напомним, в поисках пропавшего мужчины наряду с полицией принимают участие также неравнодушные граждане-волонтёры. Накануне при поисках на Вые был найден труп 30-летнего мужчины.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего гражданина. В том числе с привлечением волонтёров отметил Сергей Соседков.

Проверяется информация от возможных свидетелей дальнейшей судьбы Александра. Расследование исчезновения продолжается.

Есть определённые наработки. Иногда от граждан поступает информация, что видели человека, схожего по приметам. Информация проверяется. Но ничего достоверного, кроме того, что в последний раз его видели у клуба, пока нет. Доследственная проверка продолжается рассказал журналистам TagilCity.ru Сергей Соседков.