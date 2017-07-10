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Нехватка кадров в российских органах опеки часто приводит к семейным трагедиям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нехватка кадров в российских органах опеки часто приводит к семейным трагедиям

10 июля 2017, 13:05Общество
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