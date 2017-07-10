Нехватка кадров в российских органах опеки часто приводит к семейным трагедиям

Из-за нехватки кадров у сотрудников органов опеки и попечительства часто не хватает времени, чтобы вникнуть и решить проблемы, которые возникают в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Таким образом, работникам, часто не имеющим соответствующего образования, легче просто изъять детей из семьи и передать их в детский дом. Это становится трагедией и для детей, и для родителей.

В России до сих пор не отлажен механизм по разработке программы подготовки квалифицированных специалистов органов опеки с высшим образованием. Существует программа переподготовки кадров в данном ведомстве, но реальные кадры еще не скоро смогут приступить к работе.

Член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская так комментирует сложившуюся в России ситуацию с кадрами органов опеки:

Часто получается, что человек, не имеющий подготовки и специального образования, решает судьбу посторонних ему людей, принимает жизненно важные для них решения.

А член Общественного совета Минобрнауки РФ Алексей Рудов считает, что основной проблемой является постоянное ведение учетов и отчетов сотрудниками по охране детства. У них просто не остается времени на общение с людьми, поэтому они принимают поспешные решения, что и приводит к человеческим трагедиям.