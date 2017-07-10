Пикетирующие феминистки были задержаны полицией Екатеринбурга в День Петра и Февронии
10 июля 2017, 08:30Общество
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В день Петра и Февронии, 8 июля, в Екатеринбурге две девушки провели пикет у Храма-на-крови.
Сюжеты: Екатеринбург
Они выражали свою точку зрения о том, что «Россия - светское государство, в котором церковь не должна диктовать волю женщинам».
Другая девушка раздавала прохожим листовки-бюллютени с вопросом - Кто должен принимать решение об абортах?
Один из прихожан попытался забрать у пикетирующих плакаты, пишет издание Вечерние ведомости. В итоге на место вызвали правоохранителей.
Полицейские посчитали, что девушки в данном случае нарушили закон, выйдя на пикет. Они были доставлены в отдел полиции, где им вручили повестки в суд. Против них было возбуждено административное производство по факту нарушения порядка проведения пикетирования.
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