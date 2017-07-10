Пикетирующие феминистки были задержаны полицией Екатеринбурга в День Петра и Февронии

Они выражали свою точку зрения о том, что «Россия - светское государство, в котором церковь не должна диктовать волю женщинам».

Другая девушка раздавала прохожим листовки-бюллютени с вопросом - Кто должен принимать решение об абортах?

Один из прихожан попытался забрать у пикетирующих плакаты, пишет издание Вечерние ведомости. В итоге на место вызвали правоохранителей.

Полицейские посчитали, что девушки в данном случае нарушили закон, выйдя на пикет. Они были доставлены в отдел полиции, где им вручили повестки в суд. Против них было возбуждено административное производство по факту нарушения порядка проведения пикетирования.