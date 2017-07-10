Скидки до 50%!
10 июля 2017, 09:00Обществоoffice@tagilcity.ru
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В White Park стартовала большая распродажа! Скидки на всю летнюю коллекции одежды и обуви до -50%. Наступило самое выгодное время покупать городскую, а так же горнолыжную одежду и обувь.
В White Park стартовала большая распродажа! Скидки на всю летнюю коллекции одежды и обуви до -50%.
Наступило самое выгодное время покупать городскую, а так же горнолыжную одежду и обувь.
Выбирая White Park - ты выбираешь лучшее. Акция продлится до 29 июля. г. Нижний Тагил, ул. Газетная 66.
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