Центральные улицы Екатеринбурга вновь были затоплены из-за дождя (ВИДЕО)
10 июля 2017, 07:30Общество
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В Екатеринбурге из-за ливня, продолжавшегося в течение двух дней, вновь затопило улицы в центре города.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидно, что ливневая канализация просто перестала справляться с таким объемом воды. В июне центр столицы Урала так же затопило из-за ливня.
Из-за катаклизма днём перестали работать некоторые светофоры, что затруднило движение на дорогах.
Екатеринбуржцы, несмотря на трудности, иронизируют по поводу приобретения надувных лодок, а некоторые сравнивают дождь с великим библейским потопом, пишет издание Полит Эксперт.
Видео: Полит Эксперт
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