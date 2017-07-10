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Владимир Путин оценил инновационные российские разработки на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге
Сюжеты:
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Владимир Путин оценил инновационные российские разработки на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге

10 июля 2017, 21:05Общество
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