Владимир Путин оценил инновационные российские разработки на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге
Первый день работы «Иннопром-2017» в Екатеринбурге подошёл к концу. Президент РФ Владимир Путин посетил столицу Свердловской области для открытия выставки и знакомства с передовыми разработками отечественных специалистов.
Главная тема восьмой по счёту выставки - «Умные производства». Вниманию главы государства были представлены разработки российских компаний в нефтегазовой отрасли и строительстве, авиационной промышленности, системах безопасности и детской робототехнике. Президент посетил стенд «Реновы», где был представлен проект района «Академический», познакомился с новейшими системами мониторинга железнодорожного транспорта, пообщался с руководителями компании-подрядчика в строительстве нового стадиона для ЧМ-2018. Также Владимир Путин оценил разработки российского двигателя и беспилотный автобус «Сколково».
Всего в выставке «Иннопром-2017» принимают участие 20 стран и более 600 крупных международных компаний. По количеству участников восьмая выставка «Иннопром» побила предыдущие рекорды.
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