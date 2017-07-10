Владимир Путин оценил инновационные российские разработки на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге

Главная тема восьмой по счёту выставки - «Умные производства». Вниманию главы государства были представлены разработки российских компаний в нефтегазовой отрасли и строительстве, авиационной промышленности, системах безопасности и детской робототехнике. Президент посетил стенд «Реновы», где был представлен проект района «Академический», познакомился с новейшими системами мониторинга железнодорожного транспорта, пообщался с руководителями компании-подрядчика в строительстве нового стадиона для ЧМ-2018. Также Владимир Путин оценил разработки российского двигателя и беспилотный автобус «Сколково».