Жительницы посёлка Зональный научились книжному дизайну в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

Оказалось, что для изготовления блокнотов не понадобится много материалов. Нужные бумага, картон, старые обои и канцелярский клей найдутся в доме каждого тагильчанина. Останется добавить лишь фантазию и терпение. В конце мастер-класса участницы рассказали, что научат подобному искусству внуков.

Жительницам посёлка Зональный подобный творческий труд не в новинку. Вместе они посетили несколько экскурсий по Уралу, освоили технику декупажа и квиллинга, научились создавать поделки из салфеток и пластиковых бутылок. Теперь к навыкам добавится и умение изготавливать японские блокноты.