Жительницы посёлка Зональный научились книжному дизайну в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)
В рамках занятия студии книжного дизайна «ACADEMIA» жительницы посёлка Зональный научились изготовлению японских блокнотов. Мероприятие прошло 10 июля в Центральной городской библиотеке.
Оказалось, что для изготовления блокнотов не понадобится много материалов. Нужные бумага, картон, старые обои и канцелярский клей найдутся в доме каждого тагильчанина. Останется добавить лишь фантазию и терпение. В конце мастер-класса участницы рассказали, что научат подобному искусству внуков.
Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила, 10 июля 2017 г.
Жительницам посёлка Зональный подобный творческий труд не в новинку. Вместе они посетили несколько экскурсий по Уралу, освоили технику декупажа и квиллинга, научились создавать поделки из салфеток и пластиковых бутылок. Теперь к навыкам добавится и умение изготавливать японские блокноты.
Следующий мастер-класс состоится 12 июля в здании Центральной городской библиотеки.
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