Бард Новиков сообщил о победе над мэрией Екатеринбурга
Сегодня, 14:39ОбществоФото: Страница Александра Новикова в соцсети
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Шансонье Александр Новиков на своей странице в соцсети написал, что одержал победу в судебной тяжбе с мэрией Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Администрация столицы Урала просила признать шансонье банкротом, так как он задолжал более миллиона рублей за аренду земли под домом на улице Малышева, 38.
В вынесенном постановлении суда указано, что никаких оснований для процедуры банкротства в отношении меня нет!написал Новиков.
Однако согласно данным из картотеки арбитражных дел, судебный процесс между мэрией и Новиковым еще не завершен. В мэрии Екатеринбурга корреспондентам издания «Комсомольская правда» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Ранее сообщалось, что мэрия столицы Урала проводит проверку в указанном доме. По их сведениям, там находятся торговые точки, хотя бард утверждает, что здание используется как жилой дом.
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