Бард Новиков сообщил о победе над мэрией Екатеринбурга

Администрация столицы Урала просила признать шансонье банкротом, так как он задолжал более миллиона рублей за аренду земли под домом на улице Малышева, 38.

В вынесенном постановлении суда указано, что никаких оснований для процедуры банкротства в отношении меня нет!написал Новиков.

Однако согласно данным из картотеки арбитражных дел, судебный процесс между мэрией и Новиковым еще не завершен. В мэрии Екатеринбурга корреспондентам издания «Комсомольская правда» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.