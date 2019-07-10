Экс-глава свердловского отделения «Открытой России» прошел психиатрическую экспертизу
Сегодня, 18:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Бывший глава свердловского отделения «Открытой России» Максим Верников был направлен на психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела по статье «Осуществление деятельности „нежелательной организации“», пишет Znak.
Как рассказал Верников, сегодня его отпустили из медицинского учреждения. По его словам, он пробыл там в два раза меньше максимально возможного срока.
24 июля по ходатайству Следственного комитета и прокуратуры активиста направили в больницу для прохождения психиатрической экспертизы. Сам он считает, это решение абсурдным.
В связи с уголовным делом Максиму Верникову выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До этого против него возбуждались три административных дела также о деятельности нежелательной организации. По версии следствия Верников работал на организацию Open Russia Civil Movement. Эту организацию принимают за юрлицо «Открытой России» Михаила Ходорковского.
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