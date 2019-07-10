Экс-глава свердловского отделения «Открытой России» прошел психиатрическую экспертизу

Как рассказал Верников, сегодня его отпустили из медицинского учреждения. По его словам, он пробыл там в два раза меньше максимально возможного срока.

24 июля по ходатайству Следственного комитета и прокуратуры активиста направили в больницу для прохождения психиатрической экспертизы. Сам он считает, это решение абсурдным.