На Урале у многодетной матери после двух пожаров забрали детей

Сначала у семьи сгорел большой частный дом вместе со всеми хозпостройками. Это произошло в 2014 году. Тогда женщине были выделены два миллиона рублей на приобретение жилья. Однако свердловчанка столкнулась с недобросовестным застройщиком и осталась без жилья.

Второй пожар произошел в этом году. Младшие дети остались дома одни, без присмотра малыши устроили игры с огнем, в результате чего сгорела квартира в поселке Крылово. Дети надышались продуктами горения и были госпитализированы. Всего у Надежды семеро детей.