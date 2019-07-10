На Урале у многодетной матери после двух пожаров забрали детей
Многодетную мать Надежду Мусихину из Свердловской области ограничили в родительских правах после двух пожаров, сообщает «Российская газета».
Сначала у семьи сгорел большой частный дом вместе со всеми хозпостройками. Это произошло в 2014 году. Тогда женщине были выделены два миллиона рублей на приобретение жилья. Однако свердловчанка столкнулась с недобросовестным застройщиком и осталась без жилья.
Второй пожар произошел в этом году. Младшие дети остались дома одни, без присмотра малыши устроили игры с огнем, в результате чего сгорела квартира в поселке Крылово. Дети надышались продуктами горения и были госпитализированы. Всего у Надежды семеро детей.
Органы опеки обратились в суд с иском об ограничении Надежды в родительских правах. Суд иск поддержал, дети переданы в приемные семьи. Сейчас свердловчанка намерена восстановиться в правах и занимается решением жилищного вопроса.