Нижний Тагил на День города получит новые дорожные знаки
Уральский оптико-механический завод, входящий в холдинг «Швабе», подарит Нижнему Тагилу на День города новые дорожные знаки, об этом мэру Владиславу Пинаеву сообщил представитель компании во время посещения стенда УОМЗ на «Иннопроме».
Новые знаки будут размещены на перекрестах. Кроме того, во время посещения стенда главе города продемонстрировали современные светофоры.
Это не совсем светофор в привычном слове. Он оборудован модулем, способным создавать сплошные загородительные линии на дороге. По нашей доброй традиции, ко Дню города несколько объектов уже сдадим,сообщил представитель «Швабе».
Светофор оборудован интеллектуальной камерой и лазерным блоком, который позволяет создавать сплошную световую завесу при тумане или в темное время суток. Также он оснащен специальной станцией, позволяющей выводить информации о состоянии дорожного покрытия и пассажиропотоке.
Мы реализуем проекты, которые есть далеко не во всех городах. Представленному светофору, если честно, я сам несколько поражен, сказал Владислав Пинаев.
Напомним, что холдинг «Швабе» реализует в Нижнем Тагиле проект «Светлый город».