Нижний Тагил на День города получит новые дорожные знаки

Новые знаки будут размещены на перекрестах. Кроме того, во время посещения стенда главе города продемонстрировали современные светофоры.

Это не совсем светофор в привычном слове. Он оборудован модулем, способным создавать сплошные загородительные линии на дороге. По нашей доброй традиции, ко Дню города несколько объектов уже сдадим,сообщил представитель «Швабе».

Светофор оборудован интеллектуальной камерой и лазерным блоком, который позволяет создавать сплошную световую завесу при тумане или в темное время суток. Также он оснащен специальной станцией, позволяющей выводить информации о состоянии дорожного покрытия и пассажиропотоке.

Мы реализуем проекты, которые есть далеко не во всех городах. Представленному светофору, если честно, я сам несколько поражен, сказал Владислав Пинаев.