Пинаев и Кушнарёв обсудили на «Иннопроме» подготовку к 300-летию Нижнего Тагила

Руководитель предприятия рассказал тагильскому мэру об IT-наработках компаниях, которые представлены на «Иннопроме». Также Владислав Пинаев и Алексей Кушнарёв обсудили планы по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Сегодня без взаимодействия невозможно. Мы должны сделать всё, что можем, чтобы Нижний Тагил был готов к 300-летию,отметил директор ЕВРАЗ НТМК.