Прокуратура запросила для экс-мэра Каменска-Уральского восемь лет условно

Помимо этого, прокуратура попросила назначить Астахову испытательный срок пять лет, штраф в размере 12 миллионов рублей, а также лишить его всех наград. По мнению обвинения, Астахов на срок до 10 лет должен быть лишен права занимать посты в муниципальных или государственных органах. Напомним, сейчас он является главой Южного управленческого округа.