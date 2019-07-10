Прокуратура запросила для экс-мэра Каменска-Уральского восемь лет условно
Сегодня, 10:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Гособвинитель запросил восемь лет условного лишения свободы для экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, обвиняемого в получении взятки, пишет «ФедералПресс».
Помимо этого, прокуратура попросила назначить Астахову испытательный срок пять лет, штраф в размере 12 миллионов рублей, а также лишить его всех наград. По мнению обвинения, Астахов на срок до 10 лет должен быть лишен права занимать посты в муниципальных или государственных органах. Напомним, сейчас он является главой Южного управленческого округа.
Астахов был задержан сотрудниками ФСБ в 2018 году. По версии следствия, Астахов получил взятку в размере пяти миллионов рублей и машину марки «Тойота» от фирмы, занимающейся выполнением муниципальных контрактов.
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