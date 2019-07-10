Путин оценил проект кластера Универсиады-2023 в Екатеринбурге

В кластер войдут общежития, медицинский сектор, прогулочные и рекреационные зоны, Дворец водных видов спорта, зоны отдыха и иные сооружения. В павильонах будет возможно проведение соревнований по восьми видам спорта, в том числе, гимнастике, боксу, настольному теннису.

Напомним, что 9 июля во время визита в Екатеринбурге Путин посетил саммит индустриализации и «Иннопром», встретился со студентами УрФУ, а также с многодетной семьей Сыропятовых, получившей орден «Родительская слава». Глава государства вышел пообщаться с екатеринбуржцами, наблюдавшими за движением кортежа на улице Ленина. Некоторые из горожан успели сделать фото с президентом.