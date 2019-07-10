«Рифей» напомнил свердловчанам об правилах утилизации старой мебели

Региональный оператор получает сообщения от неравнодушных граждан о том, что некоторые лица выбрасывают отходы в несанкционированных местах. К примеру, одно из сообщений с фотофиксацией касалось жителя Волчанска. Мужчина выкинул старый диван на незаконную свалку, хотя он мог разместить вещь на контейнерной площадке.

Если жители будут выбрасывать мусор в местах, где это не допустимо, то свалки будут появляться постоянно. За несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами в законодательстве РФ предусмотрена административная ответственность, отмечает директор «Компании «Рифей» Федор Потапов.

«Рифей» напоминает, что мебель принадлежит к категории крупногабаритных отходов, ведь зачастую её размеры превышают полметра по одной стороне. Для таких вещей владельцы контейнерных площадок обычно предусматривают специальный бункер, рассчитанный на повышенную вместимость и грузоподъёмность. Вывоз такого вида мусора не осуществляется ежедневно, а может производиться по определённому графику либо по заявке. В отсутствие бункера для КГО регоператор рекомендует складывать мебель вблизи баков, а не увозить на несанкционированные свалки.