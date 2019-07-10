«Рифей» напомнил свердловчанам об правилах утилизации старой мебели
Регоператор «Рифей» призывает жителей Свердловской области выбрасывать старую мебель, не нарушая требований законодательства. Крупногабаритные вещи можно оставлять около контейнерных площадок.
Региональный оператор получает сообщения от неравнодушных граждан о том, что некоторые лица выбрасывают отходы в несанкционированных местах. К примеру, одно из сообщений с фотофиксацией касалось жителя Волчанска. Мужчина выкинул старый диван на незаконную свалку, хотя он мог разместить вещь на контейнерной площадке.
Если жители будут выбрасывать мусор в местах, где это не допустимо, то свалки будут появляться постоянно. За несоблюдение требований законодательства при обращении с отходами в законодательстве РФ предусмотрена административная ответственность, отмечает директор «Компании «Рифей» Федор Потапов.
«Рифей» напоминает, что мебель принадлежит к категории крупногабаритных отходов, ведь зачастую её размеры превышают полметра по одной стороне. Для таких вещей владельцы контейнерных площадок обычно предусматривают специальный бункер, рассчитанный на повышенную вместимость и грузоподъёмность. Вывоз такого вида мусора не осуществляется ежедневно, а может производиться по определённому графику либо по заявке. В отсутствие бункера для КГО регоператор рекомендует складывать мебель вблизи баков, а не увозить на несанкционированные свалки.
Также регоператор призывает свердловчан сообщать о стихийных свалках и о нарушителях. Материалы нужно фиксировать на фото или видео, а затем направлять на почту «Рифея» — rifey-apo1@mail.ru, либо сообщать по телефону +7(3435)36-33-77. Информация о вопиющих случаях будет направляться в надзорные органы.