Родионова: страховка опасных предприятий убережет от лишних трат при экокатастрофах

Светлана Родионова убеждена, что нужно ввести обязательную страховку опасных предприятий от экокатастроф, и проблема в Усолье является показательным примером. Ситуация, произошедшая там, полностью является виной собственника и следствием его безответственности.

Сегодня на территории полуразрушенного завода находится большое количество ртутьсодержащих остатков, передает РИА Новости.

Помимо этого, остается неизвестным содержание некоторых емкостей, где находятся химические вещества в активном состоянии. Также есть угроза того, что нефтяные отходы могут оказаться в реке, что вызовет катастрофу.

«Сейчас понятно, что завод забросили, и это проблема государства, которому приходится тратить огромные средства на устранение последствий случившегося. По этой причине, такие предприятия следует финансово обеспечить или застраховать», - пояснила руководитель Росприроднадздора.

Светлана Родионова полагает, что нужно ввести определенный финансовый механизм, позволяющий ликвидировать такие уроны экологии. В противном случае есть все риски остаться на зараженных землях. Ведомство запланировало проверку лицензий добывающих предприятий, у которых объекты не эксплуатируются. При выявлении нарушений лицензионных требований, будут поданы документы в Роснедра, чтобы отозвать лицензии. Такие меры обусловлены рядом проблем. Первое, это то, что большинство лицензий берутся и не разрабатываются, что с позиции экономики невыгодно. Второе - следует произвести проверку качества исполнения условий, обозначенных в лицензиях.

«Это геологоразведка, в процессе которой все разведочные мероприятия до этапа добычи, ввода в эксплуатацию и постановки объекта на учет как опасного объекта производства», - добавила Светлана Радионова. При этом руководитель ведомства подчеркнула, что после завершения добычи территорию не следует забрасывать, нужно ввести механизм либо страхования, либо резервирования на рекультивацию денежных средств.

В экологических вопросах особую важность представляет наличие обратной связи, система онлайн-наблюдения. Светлана Радионова ведет аккаунт в Instagram и всегда готова прийти на помощь. Сейчас у главы Росприроднадздора 2,5 тысячи подписчиков, и она ежедневно получает сообщения и комментарии по поводу свалок с мусором.