В Екатеринбурге семилетний мальчик подрабатывает кондуктором на автобусном маршруте
Впервые история семилетнего Аминджона появилась на Facebook-странице журналиста Антона Дербенёва. Статья о маленьком кондукторе вызвала неоднозначную оценку екатеринбуржцев и дошла до регионального детского омбудсмена, сообщает Ура.ру.
Аминджон приходит на работу, как и положено — с самого утра. Дербенёв, который первым узнал про юного кондуктора, утверждает, что мальчик работает по желанию, а не по принуждению. Вместе с ним на этом же рейсе водителем работает его отец.
Парень доволен. Вижу уже третий раз. Считает ловко. Сегодня, когда женщина не успевала — командовал водителю, чтобы задержал отправление,написал журналист.
Опубликованная про семилетнего кондуктора статья вызвала неоднозначные оценки. Часть пользователей посчитала, что работа в таком возрасте незаконна и виновных нужно привлечь к ответственности. Другие утверждают, что Аминджон настоящий мужчина, который с малых лет знает, что такое заработок. Столь же двоякое мнение высказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
По-житейски, по-людски ничего плохого в этом нет. Мальчика можно только поддержать в том, что он решил заработать деньги своим трудом. В то же время, по Трудовому кодексу дети могут работать с 14 лет и с разрешения родителей,отметил детский обмудсмен.