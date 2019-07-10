В Екатеринбурге семилетний мальчик подрабатывает кондуктором на автобусном маршруте

Аминджон приходит на работу, как и положено — с самого утра. Дербенёв, который первым узнал про юного кондуктора, утверждает, что мальчик работает по желанию, а не по принуждению. Вместе с ним на этом же рейсе водителем работает его отец.

Парень доволен. Вижу уже третий раз. Считает ловко. Сегодня, когда женщина не успевала — командовал водителю, чтобы задержал отправление,написал журналист.

Опубликованная про семилетнего кондуктора статья вызвала неоднозначные оценки. Часть пользователей посчитала, что работа в таком возрасте незаконна и виновных нужно привлечь к ответственности. Другие утверждают, что Аминджон настоящий мужчина, который с малых лет знает, что такое заработок. Столь же двоякое мнение высказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.