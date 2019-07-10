В горах Крыма спасен турист из Свердловской области

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Спасатели помогли жителю Свердловской области, попавшему в беду в горах Крыма, сообщает ГУ МЧС по республике Крым.
Мужчине стало плохо при подъеме на гору Ай-Петри, сообщение об инциденте поступило на пульт Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС». Самостоятельно передвигаться мужчина не смог.
Спасатели при помощи носилок доставили свердловчанина к автомобилю скорой помощи. Сотрудникам МЧС пришлось преодолеть с пострадавшим около километра по пересеченной местности.
Ранее в Сочи потребовалась помощь пенсионерке из Нижнего Тагила, получившей травму ноги.
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