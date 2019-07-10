В Невьянске нефтебаза оштрафована на 106 тыс. руб. за нарушения пожарной безопасности

В ходе проверки было выявлено, что на нефтебазе не было достаточного количества огнетушителей, склады нефтепродуктов не оборудованы электрической пожарной сигнализацией, допускается курение на территории базы, не проводится проверка состояния устройств молниезащиты. Кроме того, на объекты были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.