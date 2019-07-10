В Невьянске нефтебаза оштрафована на 106 тыс. руб. за нарушения пожарной безопасности
Сегодня, 20:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Невьянское ЗАО «Авангард» оштрафовано за нарушение техники противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было выявлено, что на нефтебазе не было достаточного количества огнетушителей, склады нефтепродуктов не оборудованы электрической пожарной сигнализацией, допускается курение на территории базы, не проводится проверка состояния устройств молниезащиты. Кроме того, на объекты были допущены лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности.
Должностным лицам выписаны штрафы на общую сумму 106 тысяч рублей. Также по требованию прокуратуры все нарушения должны быть устранены.
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