В Нижнем Тагиле мошенники от имени начальника ГИБДД просят купить бутылку Hennessy

Девушка написала, что ей на рабочий телефон поступил звонок, абонент представился начальником городской ГИБДД Анатолием Черновым и сказал, что к ним по ошибке попало письмо, направленное в офис, где работает тагильчанка. Мужчина предложил забрать корреспонденцию. Когда девушка подходила к зданию ГИБДД, расположенному на улице Мира, 57, ей перезвонили. Мужчина попросил тагильчанку оказать ему помощь и купить бутылку Hennessy для вышестоящего руководства. Девушка согласилась. Через некоторое время ей позвонили вновь и попросили перевести деньги. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.