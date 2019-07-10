В Свердловской области к 2021 году появится новая молочная ферма

Соглашение заключили Правительство Свердловской области, Уральский банк Сбербанка и ООО «Ударник». Новая ферма должна появиться к 2021 году в селе Сажино. Новое предприятие по производству молочной продукции позволит модернизировать более 160 рабочих мест и создать 21 новое рабочее место. Зарплата сотрудников фермы составит 35 тысяч рублей.