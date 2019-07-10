В Свердловской области к 2021 году появится новая молочная ферма
Сегодня, 20:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На ИННОПРОМе заключили соглашение, согласно которому в Артинском районе построят новую молочно-товарную ферму, сообщает «Облгазета».
Соглашение заключили Правительство Свердловской области, Уральский банк Сбербанка и ООО «Ударник». Новая ферма должна появиться к 2021 году в селе Сажино. Новое предприятие по производству молочной продукции позволит модернизировать более 160 рабочих мест и создать 21 новое рабочее место. Зарплата сотрудников фермы составит 35 тысяч рублей.
Общий объем инвестиций в проект составит 1,72 млрд рублей. Ферма будет рассчитана на 1,8 тысяч голов скота и полный цикл выращивания молодняка.
Планируется, что ферма будет производить 41 тонну молока в сутки.
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