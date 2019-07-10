В Свердловской области Роскачество проведет проверку дизельного топлива

Отборы проб дизеля начнутся в кратчайшие сроки, эксперты намерены взять пробы более чем на сотне точек продаж. Свердловская область станет пилотным регионом по проведению данного исследования. Как подчеркнул Протасов, в 2018 году в регионе было зафиксировано наибольшее число нарушений по физико-химическим характеристикам реализуемого потребителям топлива.