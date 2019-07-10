В Свердловской области Роскачество проведет проверку дизельного топлива
Сегодня, 18:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Роскачество проверит дизельное топливо в Свердловской области, об этом сообщил руководитель организации Максим Протасов в ходе пресс-конференции на «Иннопроме».
Отборы проб дизеля начнутся в кратчайшие сроки, эксперты намерены взять пробы более чем на сотне точек продаж. Свердловская область станет пилотным регионом по проведению данного исследования. Как подчеркнул Протасов, в 2018 году в регионе было зафиксировано наибольшее число нарушений по физико-химическим характеристикам реализуемого потребителям топлива.
Проверка пройдет в рамках соглашения, которое было заключено сегодня между Роскачеством и Свердловской областью.
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