В Тольятти задержана подозреваемая в организации финансовой пирамиды
Сегодня, 08:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Тольятти задержана глава кооператива «Фабрика продуктов ВС» Галина Федотова, которую подозревают в организации финансовой пирамиды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самарской области.
Установлено, что руководство кооператива «Фабрика продуктов ВС» привлекало средства граждан, обещая 13-20% годовых, при этом выплаты происходили за счет средств вновь привлеченных клиентов. Финансовая пирамида работала в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Ульяновске и ряде других городов.
В период с мая 2018 года по февраль 2019 года от действий кооператива пострадали восемь человек, им причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн на своей странице в соцсети рассказал, что по делу насчитывается 250 потерпевших.
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