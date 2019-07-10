Житель Ревды получил 4,5 года колонии за избиение сожительницы и полицейского

Установлено, что подсудимый 1 февраля этого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения своей сожительнице. У женщины диагностирован перелом ноги. 9 марта мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Там он применил насилие в отношении участкового уполномоченного. Осужденный ударил сотрудника полиции головой, в результате чего правоохранитель получил перелом носа.