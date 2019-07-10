Житель Ревды получил 4,5 года колонии за избиение сожительницы и полицейского
Сегодня, 14:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Ревде вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и применении насилия в отношении представителя власти, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Установлено, что подсудимый 1 февраля этого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинил телесные повреждения своей сожительнице. У женщины диагностирован перелом ноги. 9 марта мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента. Там он применил насилие в отношении участкового уполномоченного. Осужденный ударил сотрудника полиции головой, в результате чего правоохранитель получил перелом носа.
47-летний житель Ревды ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На основании предоставленных следствием доказательств суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей