Житель Ревды получил девять лет колонии за покушение на убийство соседей

Установлено, что в марте этого года у Шерстобитова на фоне конфликта и личной неприязни возник умысел на убийство двух соседей. В состоянии алкогольного опьянения мужчина вооружился двумя ножами и направился в дом, где находились потерпевшие. Там он нанес одному из потерпевших не менее трех ударов ножом в область головы и один удар в область шеи. Второму соседу он нанес ножевые удары в область головы, шеи, кисти и левой голени.