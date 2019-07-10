Житель Ревды получил девять лет колонии за покушение на убийство соседей
44-летний житель Ревды Сергей Шерстобитов признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что в марте этого года у Шерстобитова на фоне конфликта и личной неприязни возник умысел на убийство двух соседей. В состоянии алкогольного опьянения мужчина вооружился двумя ножами и направился в дом, где находились потерпевшие. Там он нанес одному из потерпевших не менее трех ударов ножом в область головы и один удар в область шеи. Второму соседу он нанес ножевые удары в область головы, шеи, кисти и левой голени.
Получив отпор от второго потерпевшего, злоумышленник покинул место преступления. Пострадавших удалось спасти, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
В суде Шерстобитов признал вину частично, пояснив, что хотел напугать потерпевших. Суд учел, что мужчина совершил преступление в течение испытательного срока по предыдущему приговору, и вынес решение назначить Шерстобитову наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.