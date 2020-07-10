Актриса Мария Шукшина заявила о начале съемок фильм про схимонаха Сергия
Сегодня, 14:50ОбществоФото: скриншот видео с канала на YouTube Всеволода Могучева
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Мария Шукшина отправилась к скитам Сергия (Романова) в Среднеуральском женском монастыре с целью съемок фильма про бывшего священника, сообщает актриса в видео, опубликованном на канале блогера Всеволода Могучева в YouTube.
В своём обращении Шукшина рассказала о жизни монахинь в скитах, которые посетила. Также актриса поведала, что монахини, проживающие в отшельничестве без электричества и телефонов, являются очень счастливыми и не хотят возвращаться к обычной жизни.
По мнению Шукшиной, люди выбирают жизнь в отшельничестве лишь потому, что "они молятся за Россию". Также актриса пообещала снять "правдивый" фильм про Сергия(Николая Романова) и "его владения".
Напоминаем, что в предыдущем своем видео Шукшина выступила в защиту Сергия, поскольку тот выступает против цифровизации.
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