Актриса Мария Шукшина заявила о начале съемок фильм про схимонаха Сергия

В своём обращении Шукшина рассказала о жизни монахинь в скитах, которые посетила. Также актриса поведала, что монахини, проживающие в отшельничестве без электричества и телефонов, являются очень счастливыми и не хотят возвращаться к обычной жизни.

По мнению Шукшиной, люди выбирают жизнь в отшельничестве лишь потому, что "они молятся за Россию". Также актриса пообещала снять "правдивый" фильм про Сергия(Николая Романова) и "его владения".