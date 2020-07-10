Басманный суд Москвы арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала
Сегодня, 17:24ОбществоФото: личная страница Сергея Фургала в Instagram
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Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств, сообщает «Медуза».
Он пробудет под арестом до 9 сентября.
Заседание проходило в закрытом режиме. Это было сделано для обеспечения безопасности участников дела, в том числе и самого губернатора. Следователь отметил, что некоторые участники были взяты под госзащиту из-за возможных угроз. Сам губернатор отмечал, что ему угрозы не поступали.
Во время заседания он также назвал себя бывшим губернатором.
Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края, сказал он судье, когда ему задали вопрос о месте работы
Сергей Фургала возглавляет регион с осени 2018 года. Он был задержан 9 июля в Хабаровске. Его подозревают в организации убийств и покушений на бизнесменов, совершенных в 2004–2005 годах. Сам губернатор вину не признает.
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