Басманный суд Москвы арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

Он пробудет под арестом до 9 сентября.

Заседание проходило в закрытом режиме. Это было сделано для обеспечения безопасности участников дела, в том числе и самого губернатора. Следователь отметил, что некоторые участники были взяты под госзащиту из-за возможных угроз. Сам губернатор отмечал, что ему угрозы не поступали.

Во время заседания он также назвал себя бывшим губернатором.

Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края, сказал он судье, когда ему задали вопрос о месте работы