Эксперты признали лучшим сервис Сбербанка для предпринимателей

Такие исследования проводят уже в третий раз. И в этот раз в них принимали участие 90 веб-банков для бизнеса из стран СНГ и Кавказа. Эксперты проанализировали работу банков по 140 критериям и объединили в 12 блоков. При подготовке результатов учитывались мнения специалистов, которые ответственны за развитие мобильного банка для предпринимателей, а также представителей телекомов и платежных систем, пишет NewsNN.

«Мы ведем постоянную работу, нацеленную на улучшение Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы хотим создать лучший онлайн-банк для бизнеса, где предприниматель сможет решить любой финансовый и нефинансовый вопрос по управлению своим делом — оперативно, безопасно, в любое время и в любом государстве мира. Мы рады, что эксперты SME Banking Club дали высокую оценку нашим достижениям по созданию удобного и многофункционального инструмента онлайн-банкинга для бизнеса», — сказал Анатолий Попов, зампредседателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.

Модернизированную версию корпоративного интернет-банка впервые презентовали для клиентов в мае прошлого года. Помимо распространенных банковских функций — рублевого и валютного РКО, зарплатных проектов, бизнес-карт, кредитов онлайн, выписок, новый виток развития также получили нефинансовые сервисы для осуществления предпринимательской деятельности от Сбербанка, его партнеров и дочерних подразделений. Теперь услуги для бизнеса предлагаются через интерактивный персонализированный формат stories, а также контекстные предложения. Общая численность банковских и нефинансовых сервисов Сбербанка, его партнеров и дочерних компаний в интернет-банке превышает 60.