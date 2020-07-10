Гепатит может спровоцировать самую страшную форму рака

Другие распространенные причины это алкоголь, а также ряд хронических заболеваний с осложнениями. Недавно ученые пришли к выводу, что гепатит также может спровоцировать одну из агрессивных форм рака.

Как сообщает News.ru, среди населения планеты порядка 150 миллионов человек болеют гепатитов С. У таких людей в сто раз повышается вероятность развития рака печени.

Завотделением хирургии печени и поджелудочной железы Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Михаил Ефанов рассказал, что рак печени встречается достаточно редко, однако это новообразование очень опасно. Так, он встречается у одного мужчину из 94-ых, и у одной женщины из 212-ти человек. Таким образом, онкологические заболевания печени занимают седьмое место по распространенности. Только 80% пациентов живут дольше пяти лет с момента возникновения заболевания. При этом, у многих из них случаются рецидивы.