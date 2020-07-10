Голикова назвала дату возможного возобновления международных рейсов

По словам Голиковой, вопрос о перелетах возник из-за снижения заболеваемости коронавирусом в России. Авиасообщение начнут возобновлять лишь с теми странами, где не более 40 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения. Этот показатель будет рассчитываться за 14 дней. Также прирост больных за сутки не должен быть выше 1%. Показатель распространения коронавируса тоже не должен превышать единицу.

Прибывающие в Россию иностранцы должны пройти тест на COVID-19 и предоставить его результат. Тест необходимо сделать не менее чем за три дня до приезда. Россияне могут сделать тест за границей или по прибытии на родину в течение трех дней.

Ранее Роспотребнадзор огласил список стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение. В него вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.