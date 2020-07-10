Куйвашеву пожаловались на то, что свердловчане не носят маски в транспорте
Сегодня, 21:49ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте.
Сюжеты: Коронавирус
Свердловчанин написал в Instagram Куйвашеву о том, что половина пассажиров общественного транспорта не носят маски, спросив, как можно обязать перевозчиков информировать людей о необходимость соблюдения мер безопасности.
По словам губернатора, рейды ежедневно проводит транспортная инспекция. Она проверяет, как соблюдаются предписанные правила. В Екатеринбурге привлекли к ответственности более двух тысяч нарушителей.
Речь скорее о том, что определенная часть людей предпочитает смотреть на проблему сквозь пальцы. Наверное, полагая, что коронавирус – это что-то, что уж точно обойдет их стороной, написал Куйвашев.
Глава региона порекомендовал обращаться по поводу нарушения санитарных норм можно в комитет по транспорту.
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