Мишустин поручил проработать вопрос продления скоростной трассы Казань-Екатеринбург

Об этом было сказано на совещании по вопросу строительства автодороги «Европа — Западный Китай». Кроме того, Мишустин поручил предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. Это позволит в перспективе замкнуть международный маршрут от Европы до Западного Китая и обеспечить по нему бесперебойное движение.