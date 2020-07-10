Мишустин поручил проработать вопрос продления скоростной трассы Казань-Екатеринбург
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать вопрос продления трассы М-12 Москва-Казань до Екатеринбурга, сообщает «Интерфакс».
Об этом было сказано на совещании по вопросу строительства автодороги «Европа — Западный Китай». Кроме того, Мишустин поручил предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном. Это позволит в перспективе замкнуть международный маршрут от Европы до Западного Китая и обеспечить по нему бесперебойное движение.
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство разрабатывает опорную сеть автомобильных дорог, которая позволит развить связь между российскими территориями.
Напомним, в июне был объявлен конкурс по поиску подрядчика, который за 114,75 миллионов рублей проведет предпроектные работы по строительству скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург. В документах, размещенных на портале госзакупок сообщается, что трасса будет платная.