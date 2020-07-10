На Урале в СК переданы материалы проверки об оскорблении Румянцевым чувств верующих

По словам адвоката, решение было принято еще 7 июля, но уведомление он получил только сегодня.

В пресс-службе СУ СКР по региону рассказали, что материалы они еще не получили.

Напомним, Савченко подал заявление в июне 2020 года. Он считает, что журналист Румянцев оскорбил чувства верующих, когда во время протестных акций в сквере у Театра драмы против строительства на его месте храма святой Екатерины, он называл присутствующих «бесноватыми и бесами». Своим поступком юрист решил поддержать Максима Шибанова, которого судят за толчок журналиста, в результате чего он якобы получил травму головы.