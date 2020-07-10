На Урале в СК переданы материалы проверки об оскорблении Румянцевым чувств верующих
Сегодня, 18:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция Екатеринбурга направила в следственный отдел Верх-Исетского района СУ СКР по Свердловской области материалы проверки по заявлению юриста Василия Савченко. Он просил проверить высказывания журналиста Максима Румянцева на наличие признаков оскорбления чувств верующих, пишет Znak со ссылкой на юриста.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам адвоката, решение было принято еще 7 июля, но уведомление он получил только сегодня.
В пресс-службе СУ СКР по региону рассказали, что материалы они еще не получили.
Напомним, Савченко подал заявление в июне 2020 года. Он считает, что журналист Румянцев оскорбил чувства верующих, когда во время протестных акций в сквере у Театра драмы против строительства на его месте храма святой Екатерины, он называл присутствующих «бесноватыми и бесами». Своим поступком юрист решил поддержать Максима Шибанова, которого судят за толчок журналиста, в результате чего он якобы получил травму головы.
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