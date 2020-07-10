Осужденный фигурант по делу Кинева об убийстве уральской старушки вышел на свободу
Суд Златоуста Челябинской области освободил из исправительной колонии № 25 Андрея Гусева, сообщает URA.RU.
Издание напоминает, что в 2016 году Андрей Гусев был приговорен к 10 годам колонии за участие в убийстве 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской, которое было совершено по заказу депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева.
Сообщается, что не отбытую часть наказания (4 года 24 дня) Гусеву заменили на принудительные работы в исправительном центре № 1 Златоуста, где будет трудоустроен.
Ранее URA.RU сообщало об убийстве 22 мая 2014 года 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. Депутат Олег Кинев для убийства нанял жителей города Новоуральска 27-летних бывшего сотрудника МЧС Андрея Гусева и Алексея Худоногова. Кинев сообщил следствию, что пошел на преступление из-за долга Евгению Ройзману, продавшему свое депутатское место за пять миллионов рублей. По словам Кинева, у одинокой пенсионерки имелась трехкомнатная квартира стоимостью около пяти миллионов, за счет которой возможно было погасить долг.
Напоминается, что 3 марта 2016 года в Свердловском областном суде был вынесен приговор. Олега Кинева суд приговорил к 16 годам колонии, Алексея Худоногова к 15 годам, Андрей Гусев получил 10 лет колонии строгого режима.