Осужденный фигурант по делу Кинева об убийстве уральской старушки вышел на свободу

Издание напоминает, что в 2016 году Андрей Гусев был приговорен к 10 годам колонии за участие в убийстве 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской, которое было совершено по заказу депутата гордумы Екатеринбурга Олега Кинева.

Сообщается, что не отбытую часть наказания (4 года 24 дня) Гусеву заменили на принудительные работы в исправительном центре № 1 Златоуста, где будет трудоустроен.

Ранее URA.RU сообщало об убийстве 22 мая 2014 года 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской. Депутат Олег Кинев для убийства нанял жителей города Новоуральска 27-летних бывшего сотрудника МЧС Андрея Гусева и Алексея Худоногова. Кинев сообщил следствию, что пошел на преступление из-за долга Евгению Ройзману, продавшему свое депутатское место за пять миллионов рублей. По словам Кинева, у одинокой пенсионерки имелась трехкомнатная квартира стоимостью около пяти миллионов, за счет которой возможно было погасить долг.