Праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Нижнем Тагиле пройдут в новом формате
Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в праздничные мероприятия. В связи с запретом массовых мероприятий День металлурга в Нижнем Тагиле пройдет в новом формате, пишет «Афиша МС» со ссылкой на пресс-службу ЕВРАЗа.
При этом без традиционного салюта и концерта российских звезд горожане не останутся.
С 10 июля и в течение следующей недели будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные празднику, а также юбилею предприятия. Ему в этом году исполняется 80 лет. Почетные грамоты, знаки ЕВРАЗа и медали «Трудовая доблесть» получат более 200 металлургов.
Сегодня в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК управляющим директором Алексеем Кушнаревым будет открыт имиджевый зал, а также фотовыставка, посвященная истории, событиям и людям ЕВРАЗа. 17 июля в 10.00 на Лисьей горе планируется провести митинг возле Монумента металлургов Нижнего Тагила.
Тагильских металлургов поздравят Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «УмаТурман». Однако пройдет он в виде трансляции «Квартирника у Маргулиса». Посмотреть ее смогут все желающие на канале «Телекон» и на сайте «Квартирника» с 19.00.
18 июля на ЕВРАЗ НТМК пройдет торжественная задувка доменной печи № 6 после технического перевооружения. А в 23.00 на набережной Тагильского пруда прогремит фейерверк.