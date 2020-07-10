Праздничные мероприятия ко Дню металлурга в Нижнем Тагиле пройдут в новом формате

При этом без традиционного салюта и концерта российских звезд горожане не останутся.

С 10 июля и в течение следующей недели будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные празднику, а также юбилею предприятия. Ему в этом году исполняется 80 лет. Почетные грамоты, знаки ЕВРАЗа и медали «Трудовая доблесть» получат более 200 металлургов.

Сегодня в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК управляющим директором Алексеем Кушнаревым будет открыт имиджевый зал, а также фотовыставка, посвященная истории, событиям и людям ЕВРАЗа. 17 июля в 10.00 на Лисьей горе планируется провести митинг возле Монумента металлургов Нижнего Тагила.

Тагильских металлургов поздравят Леонид Агутин, Анжелика Варум и группа «УмаТурман». Однако пройдет он в виде трансляции «Квартирника у Маргулиса». Посмотреть ее смогут все желающие на канале «Телекон» и на сайте «Квартирника» с 19.00.