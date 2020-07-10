Родители убитого СОБРом екатеринбуржца обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела
Сегодня, 13:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Родители погибшего во время штурма квартиры на ЖБИ в Екатеринбурге Владимира Таушанкова направили жалобу на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело о действиях силовиков, пишет E1 со ссылкой на адвоката семьи Алексея Бушмакова.
Сюжеты: Екатеринбург
В заявлении сказано, что родителей просят признать потерпевшими по возбужденному уголовному делу. Полноценное расследование по факту гибели молодого человека возможно не только при возбуждении уголовного дела, но и проведения по нему тщательного расследования.
Ранее следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело и проводить проверку действий силовиков, которые проводили штурм, так как в их действиях не было выявлено признаков преступления.
Напомним, Владимир Таушанков был убит 31 мая во время штурма его квартиры бойцами СОБР. Он был подозреваемым в краже четырех рулонов обоев из строительного магазина. Позднее сотрудники полиции рассказали, что погибший оказывал сопротивление.
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