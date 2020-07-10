Родители убитого СОБРом екатеринбуржца обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела

В заявлении сказано, что родителей просят признать потерпевшими по возбужденному уголовному делу. Полноценное расследование по факту гибели молодого человека возможно не только при возбуждении уголовного дела, но и проведения по нему тщательного расследования.

Ранее следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело и проводить проверку действий силовиков, которые проводили штурм, так как в их действиях не было выявлено признаков преступления.