Схимонах Сергий обвинил патриарха Кирилла в «ростовщичестве»

Романов в видео сообщает в банке «Пересвет», целью которого является обслуживание денежных потоков РПЦ, обвиняя московского патриарха в «ростовщичестве», и требуя сложить свои полномочия. Также оставить служение, по мнению схимонаха, должны митрополит Екатеринбурский и Верхотурский Кирилл и митрополит Волоколамский Иларион.

Напомним, на минувшей неделе церковный суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия (Романова) священного сана за видео проповедей, в которых бывший священник проклинал чиновников РПЦ за ограничение работы храмов в период пандемии коронавирусной инфекции.

Затем адептами Сергия (Романова) был захвачен Среднеуральский женский монастрырь, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл уличил Романова во лжи и тщеславии.