Схимонах Сергий обвинил патриарха Кирилла в «ростовщичестве»
Схимонах Сергий (Николай Романов) заявил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Екатеринбурский и Верхотурский Кирилл должны быть лишены священного сана, сообщается в видео, опубликованном на YouTube канале блогера Всеволода Могучева.
Романов в видео сообщает в банке «Пересвет», целью которого является обслуживание денежных потоков РПЦ, обвиняя московского патриарха в «ростовщичестве», и требуя сложить свои полномочия. Также оставить служение, по мнению схимонаха, должны митрополит Екатеринбурский и Верхотурский Кирилл и митрополит Волоколамский Иларион.
Напомним, на минувшей неделе церковный суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия (Романова) священного сана за видео проповедей, в которых бывший священник проклинал чиновников РПЦ за ограничение работы храмов в период пандемии коронавирусной инфекции.
Затем адептами Сергия (Романова) был захвачен Среднеуральский женский монастрырь, а митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл уличил Романова во лжи и тщеславии.
Также напомним, что в начале этой недели Романова светский суд признал виновным по административному делу по части 9 статьи 13.15 КоАП (Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния) за видео, в которых тот отрицал существование коронавирусной инфекции нового типа. Суд Верхней Пышмы назначил штраф в размере 90 тысяч рублей.