«Сплясать на могилах героев». Как тагильчане отреагировали на знак «Город беса»

На данный момент виновников ищет полиция. Как только личности будут установлены, их привлекут к ответственности по ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Санкции по данной статье предусматривают штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

Происшествие возмутило Совет организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района.

А что творят их потомки? Некие п…и, другого слова просто не подобрать, вешают таблички «Город беса». Это просто кощунственно, это то же самое, что дать пощечину ветерану, сплясать на могилах героев. П…и повесили таблички «Город беса» в Дзержинском районе, а ведь именно Вагонка была оплотом трудового тыла нашей Родины. И сделал это, по словам свидетелей, тоже житель Вагонки. Мне стыдно, что в нашем городе живут такие люди без памяти, без чувства благодарности. Это, если хотите, «обыкновенный фашизм»…Он кого «бесами» назвал? Тех, кто во время войны танки делал и умирал у станков, кто недоедал и не дожил до Победы??? Как только такая больная мысль могла прийти в голову.написано в обращении ветеранов, поступившем на почту редакции.

Председатель Совета ветеранов Дзержинского района Сергей Кузнецов надеется, что этот поступок, совершенный неким вандалом, был неосознанным.

Хотелось бы надеяться, что это глупость малолетних ребят, которая с возрастом проходит. Хуже, если это что-то специально делает, в год, когда 75 лет Победы. Совсем недавно городу было присвоено звание «Город трудовой славы», за которое мы бились. Не хотелось бы думать, что это специально какая-то акция против нашего любимого города,говорит TagilCity.ru Сергей Кузнецов.

Фото: tagilcity.ru

Дмитрий Сидлецкий, руководитель ВПК «Гранит» солидарен с Кузнецовым. Он отмечает, что во времена войны молодых людей забирали без надежды на возвращение увидеть родных. И табличку на въезде в город повесили точно не патриоты.

У нас человек, который чугун варил — в Нижнем Тагиле. Танки свои в Москву посылали по инициативе Тагила же. Надо же уважать наш город. Это труженики были. Ну где еще взять сынов-то пятнадцати лет… Всех забрали, всех тащили. Идите — погибайте. Вы не поверите: медалей столько привезли! Дети наши, они любят Тагил, отмечает Сидлецкий.

Недовольство высказал пограничник Николай Гешель, по его словам, невозможно дать объяснение произошедшему.

Даже в рамки каких-то человеческих чувств и то не входит. Город такой вклад внес в Великую победу, и вдруг плевок от какого-то идиота! говорит Николай Гешель.

Представитель организации участников локальных войн «Вагонская» Сергей Чубченко поделился, что был поражен увиденным.

Я был поражен, во-первых, когда увидел первый раз вчера, когда ехал на работу на въезде в город со стороны Салды. А сегодня уже ехал, все хорошо, все, сняли ее,подчеркивает Чубченко.

Директор тагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев считает, что поступок был совершен хулиганами необдуманно и под влиянием негатива в интернете:

Повесили табличку, наверное, не от большого ума! Как в Интернете много плохих вещей, я бы даже сказал, они преобладают там. Но, тем не менее, там есть жизненно необходимая информация полезная для нас.

Фото: группа «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте»

Художественный руководитель Нижнетагильского драмтеатра Игорь Булыгин солидарен с Федореевым, что действие совершено "не от большого ума", а также отметил, что поступок задел и его лично:

Я не знаю с какой целью сделан, но не от большого ума! Недавно город получил знание Трудовой доблести, это как-то странно выглядит. Я понимаю, что зависть может быть к Екатеринбургу, что у них так славно, «город бесов», почему бы нам не пошутить? Это не школярство, убого, честно говоря. Если ты хочешь отличиться, проявить себя неординарно - придумай что-нибудь интересное. Мне обидно. Коренной тагильчанин. Не хочу, чтобы был город бесов! Хочу, чтобы город был трудовой доблести и замечательных артистов, и прекрасных художников, великолепных спортсменов. Можно назвать Тагил городом металлургов, танкостроителей, даже Пуниград, как угодно, но не унижая его. Лучше сделать что-нибудь хорошее. Мелко это и низко!

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дзержинского района считает, что подобное деяние нельзя отставлять безнаказанным:

Да, понятно, этими людьми манипулируют, есть заказчики, но где же честь и совесть исполнителей, ведь в присвоении городу звания есть заслуга и их дедов и прадедов! Если поддерживаете, прошу высказаться всех неравнодушных. А правоохранительные органы обратить внимание и найти преступников!