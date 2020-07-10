Суд запретил УГМК сносить недострой в центре Екатеринбурга из-за депутата

Согласно решению суда, компании ООО «Новатор» и застройщику «УГМК-Макаровский» запрещается сносить здание. В документах также сказано, что решение принято на основании того, что депутат Олег Хабибуллин имеет долю в праве собственности. УГМК не согласовала с депутатом работы по сносу. При осмотре зданий Хабибуллин установил, что снос повредить части постройки, которая ему принадлежит. Депутат может подать иск о полном запрете сноса части здания, принадлежащей УГМК.