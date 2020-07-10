Суд запретил УГМК сносить недострой в центре Екатеринбурга из-за депутата
Сегодня, 21:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Арбитражный суд Свердловской области не позволил сносить здание на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге. Там планировали построить научно-производственный центр с жильем. Об этом сообщается в документах суда.
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Согласно решению суда, компании ООО «Новатор» и застройщику «УГМК-Макаровский» запрещается сносить здание. В документах также сказано, что решение принято на основании того, что депутат Олег Хабибуллин имеет долю в праве собственности. УГМК не согласовала с депутатом работы по сносу. При осмотре зданий Хабибуллин установил, что снос повредить части постройки, которая ему принадлежит. Депутат может подать иск о полном запрете сноса части здания, принадлежащей УГМК.
Работы по сносу начались в мае. УГМК планировала построить на его месте комплекс в 30,2 тысячи квадратных метра.
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