Ушел на подработку и не вернулся: в Нижнем Тагиле пропал мужчина в форме охранника
4 июля в Нижнем Тагиле без вести пропал мужчина 1980 года рождения, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сообщается, что пропавшего зовут Свистильник Евгений Васильевич. Его супруга рассказала оперативникам, что в день исчезновения он отправился на подработку в микрорайон Выя, одет был в рабочую одежду: на левом плече черной куртки имелась надпись «ЧОП Интерлок», на груди была надпись «НТМК», на спине — «Охрана НТМК». Под курткой была футболка темного цвета, также на нем были надеты черные кроссовки и синяя кепка с надписью «Адидас».
Отмечается, что рост составляет 168 сантиметров, телосложение плотное, глаза голубые, волосы темно-русые.
Из особых примет выделяется шрам от швов, похожий на паука диаметром около 5 сантиметров, а также порванное сухожилие на мизинце правой руки.
Напомним, до сих пор не найдена 73-летняя Галина Гуйванюк. Последний раз ее видели в районе Девятого поселка Дзержинского района города. В день пропажи она была одета в красное платье в цветочек, босоножки, белую панаму. Ее рост 155 см, волосы седые, глаза серо-зеленые.