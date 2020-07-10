Ушел на подработку и не вернулся: в Нижнем Тагиле пропал мужчина в форме охранника

Сообщается, что пропавшего зовут Свистильник Евгений Васильевич. Его супруга рассказала оперативникам, что в день исчезновения он отправился на подработку в микрорайон Выя, одет был в рабочую одежду: на левом плече черной куртки имелась надпись «ЧОП Интерлок», на груди была надпись «НТМК», на спине — «Охрана НТМК». Под курткой была футболка темного цвета, также на нем были надеты черные кроссовки и синяя кепка с надписью «Адидас».