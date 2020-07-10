В Нижнем Тагиле в выходные ГИБДД будет ловить нетрезвых водителей

Сообщается, что целью рейда является недопущение и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, либо лишенных права управления и не имеющих водительского удостоверения.

ГИБДД напоминает, что наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.