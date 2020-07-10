В Нижнем Тагиле в выходные ГИБДД будет ловить нетрезвых водителей
Сегодня, 09:41ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В период с 10 июля по 12 июля 2020 года сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» будет организовано и проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», сообщают в ведомстве.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что целью рейда является недопущение и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, либо лишенных права управления и не имеющих водительского удостоверения.
ГИБДД напоминает, что наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено в виде штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.
Отметим, что 6 июля на Ленинградском проспекте В Дзержинском районе Нижнего Тагиле произошло ДТП. По предварительным данным, водитель "Опель Астра" допустил столкновение с двумя припаркованными автомобилями.
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