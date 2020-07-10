В сети появилось видео ДТП на Гальянке, в котором получил травмы 8-летний ребенок
Сегодня, 15:19ОбществоФото: скриншот видео "Сетей Тагила"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео ДТП, произошедшего в Нижнем Тагиле накануне, в котором пострадал ребенок, зафиксировали камеры «Сетей Тагила».
Сюжеты: Нижний Тагил
На ролике видно, как белый Zaz Chance автомобиль повернул на перекрестке и начал двигаться прямо, а в него влетел едущий перпендикулярно Lifan. В результате столкновения автомобили отбросило на обочину.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Камера «Сети Тагила»
Напомним, в результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок. У него диагностирован перелом ключицы, а также повреждение правого предплечья. Ребенок госпитализирован в больницу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей